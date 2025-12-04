Desmantelada una red en La Línea (Cádiz) que introducía teléfonos móviles falsificados en comercios de segunda mano

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha detenido a varios integrantes de una red coordinada que se dedicaba a distribuir teléfonos móviles falsificados en establecimientos de compraventa de segunda mano.

En una nota, la Policía ha señalado que con este operativo desarrollado en La Línea se pone fin a una investigación iniciada tras las denuncias presentadas por varios comercios afectados, en las que se advertía que numerosos dispositivos entregados en estos establecimientos eran, en realidad, imitaciones avanzadas adquiridas por internet.

Los terminales se presentaban en cajas prácticamente idénticas a las originales, sin diferencias perceptibles a simple vista para los trabajadores. Tanto el embalaje como el propio dispositivo replicaban fielmente el aspecto de un teléfono legítimo y no era hasta su uso posterior por parte de compradores de buena fe cuando se evidenciaban fallos en el sistema operativo que delataban la falsificación.

Este engaño generó preocupación entre los comercios afectados, que comenzaron a detectar inconsistencias entre la calidad esperada del producto y el rendimiento real reportado por los clientes. Ante esta situación, pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, iniciándose con ello la investigación.

Para dificultar su identificación, los implicados realizaban las operaciones de compraventa en distintos establecimientos de la comarca. Sin embargo, el trabajo de la UDEV permitió rastrear las transacciones fraudulentas en varios municipios, logrando finalmente la detención de los presuntos autores, que han sido puestos a disposición judicial acusados de delitos de estafa.

La Policía Nacional ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana y empresarial para la detección temprana de este tipo de fraudes y ha recordado la conveniencia de verificar exhaustivamente la autenticidad de los dispositivos adquiridos o recibidos en establecimientos de segunda mano.