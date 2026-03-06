Desmantelado en El Puerto (Cádiz) un invernadero con 132 plantas de marihuana

Invernadero en el que se han localizado más de 130 plantas de marihuana en un chalet de El Puerto de Santa María (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de El Puerto de Santa María (Cádiz), a través del Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de su Comisaría Local, han desmantelado un invernadero en un chalet del extrarradio en el que su propietario estaba cultivando 132 plantas de marihuana.

En el marco de la operación Zorzal, se detuvo a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, que quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, ha informado la Policía en una nota.

La investigación se inició cuando agentes del citado grupo observaron que el morador de una vivienda tipo chalet de esta localidad portuense estaba cultivando marihuana en un invernadero situado en el exterior de la propiedad.

Una vez reunidos los indicios e identificados los moradores del inmueble, los agentes comprobaron que de la vivienda se desprendía un fuerte olor a marihuana. Ante esta situación, y tras el consentimiento expreso de su morador, los policías accedieron al interior del domicilio para realizar las comprobaciones oportunas.

Durante la intervención, se localizaron en el interior del invernadero 132 plantas de marihuana, que se cultivaban aprovechando la luz solar y el microclima generado por la propia estructura del invernadero.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública, decretándose su libertad con cargos tras su comparecencia.