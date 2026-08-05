Desplegados nueve medios aéreos del Infoca en un incendio declarado en un paraje de San Roque (Cádiz)

Vista aérea del incendio declarado en un paraje de San Roque (Cádiz) por el Plan Infoca - PLAN INFOCA

SAN ROQUE (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

En torno a nueve medios aéreos del Plan Infoca y medio centenar de efectivos por tierra se encuentran trabajando en estos momentos en un incendio que se ha declarado poco antes de las 16,00 horas de este miércoles 5 de agosto en un paraje del municipio gaditano de San Roque.

Según han explicado fuentes del Plan Infoca a Europa Press, se espera que con estos medios desplegados se pueda controlar el incendio en las próximas horas, donde el viento que sopla no parece estar afectando a priori a las labores de extinción.

En la zona hay urbanizaciones próximas aunque no "muy cerca" del incendio por lo que también se está pendiente de estos vecinos ante una posible evacuación preventiva si la situación empeora.

ZONA CON URBANIZACIONES PRÓXIMAS Y CABLEADO DE ALTA TENSIÓN

Estas mismas fuentes han señalado que "lo que más preocupa" es que el fuego se ubica en una zona con mucho cableado eléctrico de alta tensión.

En estos momentos trabajan cinco grupos de bomberos forestales, lo que supone la movilización de 35 personas, además de otras 20 de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Brica). A ellos se suman tres técnicos de operaciones y un agente de medioambiente, dos vehículos autobombas.

RECOMENDACIÓN DE CERRAR PUERTAS Y VENTANAS

Desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía se ha emitido una serie de recomendaciones a quienes viven en la zona, a la vez que se ha pedido que se sigan las indicaciones de los operativos que se encuentran trabajando en este incendio.

Así, se recomienda cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo procedente del fuego, evitar circular por la zona ni acercarse a la misma, y proteger a las personas más vulnerables, especialmente niños, personas mayores y quienes tengan patologías respiratorias.