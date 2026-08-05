Declarado un nuevo incendio forestal en un paraje de Lucena del Puerto (Huelva), el quinto en 15 días

Imagen del incendio forestal declarado el martes y extinguido en la mañana de este miércoles en Lucena del Puerto. - PLAN INFOCA

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) combaten un incendio forestal declarado este miércoles, 5 de agosto, en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). Se trata del quinto fuego por la misma zona en apenas 15 días y el segundo esta semana --después de que esta misma mañana se diera por extinguido otro que comenzó en la tarde del martes--.

Según informa el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, para apagar el incendio --que ha comenzado a las 16.00 horas de este miércoles-- se han activado ocho bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, dos vehículos autobombas, un avión semipesado y dos helicópteros de carga en tierra.

Desde el pasado 21 de julio se han producido cinco incendios en el término municipal de este pueblo del Condado de Huelva el segundo esta semana --ocho en total desde el mes de febrero--. Asimismo, el 28 de julio, se produjo otro en el paraje Los Vuelos y se trató también del segundo fuego registrado en apenas 24 horas y del tercero que afectaba a este mismo paraje en poco más de una semana.

En la mañana de este miércoles se daba por extinguido el incendio del paraje Arroyo Pasadera de Lucena del Puerto, que se declaró a las 20,00 horas del martes y quedó controlado a las 23,14 horas. El Infoca desplazó hasta la zona un vehículo autobomba, diez bomberos forestales, un agente medioambiental, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.

El alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, señaló este martes sus sospechas sobre que los incendios que se han producido en las últimas semanas en su municipio han sido "intencionados" ya que, apuntó, "suelen ser siempre en el mismo paraje y más o menos a la misma hora".