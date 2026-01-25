El despliegue de agentes en la OPE se hace "conforme a la normativa de empleados públicos", según Gobierno

Archivo - Vista del puerto de Algeciras durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025, en el puerto de Algeciras, a 3 de agosto de 2025, en Algeciras, Cádiz, Andalucía (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha asegurado que el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Operación Paso del Estrecho (OPE) de 2025 se hace "conforme a la normativa estatutaria de los empleados públicos", y que el personal del Puesto fronterizo de Algeciras (Cádiz) desempeñó sus funciones "conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de jornada laboral" durante este despliegue, que tuvo lugar entre junio y septiembre del año pasado.

De esta manera ha respondido el Gobierno a una pregunta escrita de Vox registrada en el Congreso en la que se hacía eco esta formación de las quejas del sindicato policial Jupol sobre las condiciones de los agentes durante la pasada OPE.

Según Vox, Jupol denunciaba que los efectivos policiales "no había podido descansar y realizaban las jornadas "sin relevos".

A este respecto, el Gobierno ha indicado que los turnos aplicados para el personal de primera línea "son los aplicados durante todo el año en ese Puesto Fronterizo, respondiendo a criterios técnicos preestablecidos, orientados a garantizar la continuidad del servicio durante todos los días del año y a poder cubrir las franjas horarias de mayor afluencia de pasajeros, así como el relevo y el descanso de los Policías Nacionales".

Durante la jornada de trabajo, el personal adscrito a ese Puesto Fronterizo "dispone de los correspondientes periodos de descanso", ha apuntado el Ejecutivo central.