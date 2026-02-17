Detenidas 13 personas por participar en peleas ilegales de gallos en una nave de Sanlúcar (Cádiz)

Corral desmantelado en una nave de Sanlúcar de Barrameda donde se estaban realizando peleas de gallos - POLICÍA NACIONAL

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a 13 personas en el marco de un operativo desarrollado el pasado 12 de febrero en Sanlúcar de Barrameda con el objetivo de impedir la celebración de un evento ilegal de peleas de gallos que se había organizado en una nave no autorizada de esta localidad.

En una nota, la Policía ha indicado que en el momento en que accedieron a la nave donde se había detectado esta actividad ilícita, se contabilizaron más de 120 personas realizando apuestas alrededor de un corralito de lona utilizado como ring.

También encontraron un total de 40 gallos, muchos de ellos gravemente heridos como consecuencia de los combates, que en numerosas ocasiones terminan con la muerte de estos animales. Se trata de un tipo de evento extremadamente perjudicial para el bienestar animal pero altamente lucrativo para sus organizadores, como ha advertido la Policía.

Gracias al dispositivo fueron detenidas 13 personas como presuntas responsables de un delito de maltrato animal, entre ellas el organizador del evento. Además, se recuperaron las aves, que portaban espolones afilados para el ataque y que alcanzan elevados precios en el mercado negro.

También se intervino abundante material relacionado con estos combates ilegales y la cantidad de 30.000 euros, presuntamente destinada a las apuestas, y fueron retirados diversos productos médicos empleados para incrementar la agresividad de los animales.

De forma paralela, el mismo 12 de febrero y en la misma localidad, los agentes localizaron en una vivienda una plantación de marihuana "indoor". Tras la correspondiente autorización judicial, un día después se llevó a cabo la intervención, incautándose más de 400 plantas de marihuana y procediéndose a la detención de una persona por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Ambas operaciones han sido desarrolladas por la Brigada Local de Policía Judicial de Sanlúcar de Barrameda, con el apoyo de Unidades de Seguridad Ciudadana.