Detenidas tres mujeres en San Fernando (Cádiz) tras robar su pensión a un hombre de 90 años

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de San Fernando (Cádiz), en una actuación conjunta con la Policía Local, han detenido a tres mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto tras sustraer 1.400 euros a un hombre de 90 años que acababa de retirar el importe de su pensión de una entidad bancaria.

Según ha explicado en una nota, los hechos ocurrieron sobre las 12,30 horas del pasado 30 de junio, cuando las salas operativas de ambos cuerpos policiales recibieron varias llamadas alertando de que tres mujeres acababan de cometer un hurto sobre una persona de avanzada edad. Los comunicantes informaban además de que varios ciudadanos estaban siguiendo a las sospechosas y habían conseguido retenerlas hasta la llegada de las patrullas policiales.

Una vez en el lugar, agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y de la Policía Local, con el apoyo de efectivos de la Brigada de Policía Judicial, se entrevistaron con la víctima y con los numerosos testigos que habían presenciado los hechos. Las primeras averiguaciones permitieron determinar que el perjudicado acababa de retirar 1.400 euros en una sucursal bancaria situada en la calle Real.

Así, tras abandonar la entidad y desplazarse en tranvía, cuando se encontraba en las proximidades de su domicilio fue abordado por las tres mujeres, que, aprovechando un momento de descuido y actuando con gran habilidad, le sustrajeron el sobre que contenía el dinero. Al percatarse del hurto, la víctima comenzó a pedir auxilio. Su llamada de socorro fue atendida de inmediato por varios viandantes, que observaron cómo las tres mujeres emprendían la huida de forma apresurada.

Por ello, comenzaron a seguirlas mientras alertaban al resto de ciudadanos al grito de "¡ladronas, ladronas, llamad a la Policía!". Esa reacción permitió que otros transeúntes se sumaran a la persecución, logrando finalmente interceptar y retener a las tres sospechosas en la calle Real, a la altura de la plaza San Francisco, hasta la llegada de los agentes.

Además, durante la huida varios testigos observaron cómo una de las detenidas arrojaba un sobre blanco entre unas cajas. Una vez comunicada esta información a los agentes, realizaron una inspección de la zona y localizaron un sobre que contenía intactos los 1.400 euros sustraídos. Así, el dinero fue recuperado y entregado de inmediato a su legítimo propietario.

Las primeras investigaciones desarrolladas por la Brigada de Policía Judicial han permitido determinar que las tres detenidas, naturales de Sevilla, forman parte de una organización criminal itinerante especializada en hurtos al descuido.

El grupo centra gran parte de su actividad delictiva en la vigilancia de sucursales bancarias para localizar a personas de avanzada edad que retiran importantes cantidades de efectivo, especialmente correspondientes al cobro de sus pensiones. Posteriormente las siguen durante el trayecto hasta sus domicilios, donde aprovechan cualquier circunstancia para sustraerles el dinero mediante técnicas de distracción.