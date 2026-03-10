Detenidas tres personas por el robo de 40 consolas de aire acondicionado en el almacén de una empresa en Jerez

Consolas de aire acondicionado sustraídas en Jerez. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a tres personas por su presunta implicación en el robo de los almacenes de una conocida empresa de fontanería y climatización radicada en la ciudad en la que sustrajeron 40 consolas de aire acondicionado. Dos de los arrestados, un trabajador de la empresa y un transportista profesional, han sido identificados como los presuntos autores de las sustracciones, mientras que un tercero habría actuado como receptor del material robado.

En una nota, la Policía Nacional ha indicado que según la investigación el valor estimado de las 40 consolas es superior a los 50.000 euros. Posteriormente, la mercancía era vendida a terceros en el mercado negro a un precio muy inferior al de mercado.

Asimismo, ha explicado que uno de los detenidos trabajaba en la propia empresa afectada, lo que le permitía tener acceso directo a los almacenes donde desarrollaba su jornada laboral y donde se encontraban depositados los aparatos denunciados, a la espera de su venta o instalación en obra.

Por su parte, el segundo de los detenidos es un transportista profesional contratado por una importante empresa del sector y que presuntamente utilizaba uno de los furgones de reparto fuera del horario habitual de trabajo y, en connivencia con el primero, aprovechaban las horas centrales del día, cuando la presencia de personal en el almacén era mínima, para introducir el vehículo en la zona de carga.

De este modo, según la Policía, cargaban las consolas de aire acondicionado en el furgón y las sustraían sin efectuar pago alguno. Posteriormente las trasladaban a otro lugar donde quedaban almacenadas temporalmente, a la espera de ser introducidas en el mercado negro y vendidas a personas conocedoras de su procedencia ilícita. A ambos se les imputa un presunto delito de hurto de especial gravedad.

En el transcurso de la investigación, los agentes también localizaron y detuvieron a una tercer persona, al que se le imputa un presunto delito de receptación. Este hombre habría adquirido en los últimos días ocho aparatos de aire acondicionado a los dos principales implicados, siendo plenamente consciente de su procedencia ilícita. Además de estas ocho consolas, los agentes han recuperado otros seis equipos, lo que eleva a catorce el número de aparatos recuperados hasta el momento. Todo el material ya ha sido reintegrado a su legítimo propietario.