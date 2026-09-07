Detenido en Cádiz un hombre por una presunta agresión a su pareja embarazada de diez semanas

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Cádiz han detenido a un hombre de 24 años por un presunto delito de violencia de género, después de que su pareja, también de 24 años, manifestara haber sido agredida tras una fuerte discusión entre ambos.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, los hechos ocurrieron el pasado día 4 en torno a las 9,00 horas, cuando se recibió un aviso en la Central 092 en el que una joven de 24 años manifestaba haber sido agredida por su pareja en una vivienda de la calle Plocia, en pleno centro de Cádiz.

Así, dos indicativos de la Policía Local que se encontraban prestando servicio en el interior de la ciudad se desplazaron de manera urgente hasta el domicilio y a su llegada, la víctima salió al encuentro de los agentes y refirió que presentaba lesiones en un brazo, además de un evidente estado de nerviosismo. Asimismo, manifestó encontrarse embarazada de diez semanas.

Por su parte, en el interior de la vivienda se encontraba el presunto agresor, también de 24 años y bastante alterado. Además, el hombre confirmó lo expuesto por su pareja, momento en el que los agentes procedieron a su detención, siendo informado de los derechos que le asistían y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas por la comisión de un presunto delito de violencia de género.

De igual manera, se activó el protocolo con la víctima, que pasó a ser atendida por la unidad de Viogén de la Policía Local. Posteriormente, fue trasladada de forma inmediata al Hospital Universitario Puerta del Mar para su valoración médica tanto por las lesiones como por su embarazo.