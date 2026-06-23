Detenido en Chiclana (Cádiz) por atropello intencionado a un guardia civil en una operación contra el petaqueo

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil- ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

CHICLANA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha realizado durante las primeras horas de este martes 23 de junio una intervención en Chiclana de la Frontera contra las organizaciones que se dedican al abastecimiento logístico de embarcaciones ilegales de las que habitualmente son utilizadas para el narcotráfico, deteniendo a una persona que huyó de la zona de playa atropellando de manera intencionada al agente que lo perseguía.

En su intento de huida, estrelló reiteradamente su vehículo, contra dos vehículos policiales que le cortaban la huida, lesionando a otros dos agentes, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Al detenido se le imputan dos delitos de atentado contra los agentes de la autoridad, otros dos contra la seguridad del tráfico y uno más por realizar actividades de narcologística.

La actuación policial se producía cuando los guardias civiles que operaban en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior, SIVE, detectaron una EAV que se acercaba a la playa de la Barrosa, con la intención de ser abastecida.

De manera inmediata se organizó un dispositivo de intercepción en el que participaba la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia así como patrullas del Puesto de Chiclana.

Tras percatarse de la presencia policial, la embarcación puso rumbo a mar abierto, interrumpiendo su abastecimiento de víveres, huyendo de la zona los participantes en estas labores. Uno de los guardias civiles de la Usesic persiguió a la carrera a uno de los intervinientes que se subió a un vehículo.

El ahora detenido arrancó el turismo y se dirigió en dirección al agente y le atropelló produciéndole diversas contusiones y magulladuras. Antes de ser atendido por sus propios compañeros, indicó la dirección y las características del detenido y del vehículo.

Posteriormente, dos patrullas lo localizaron entrando en una calle sin salida. Lejos de deponer su actitud, el ahora detenido embistió a las patrullas de manera reiterada hasta su detención lesionando a otros dos agentes.

Tras su detención fue trasladado a dependencias policiales como presunto autor de dos delitos de atentado contra los agentes de la autoridad, dos delitos contra la seguridad del tráfico y uno de petaqueo.

Las actuaciones continúan y no se descartan más detenciones.