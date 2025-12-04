Detenido por conducir a 162 km/h por la carretera Arcos-El Bosque (Cádiz) en un tramo limitado a 70

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo, como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial, tras ser captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial a 162 km/h en la carretera A-372 entre Arcos y El Bosque, en un tramo limitado a 70 km/h en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz).

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el día 2 de noviembre de 2025 y los agentes detuvieron al conductor del vehículo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial por exceso de velocidad, recogido en el artículo 379 del Código Penal.

En este sentido, la Guardia Civil ha recordado que este delito está castigado con la pena de prisión de tres a seis meses, o con la multa de 12 a 24 meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año hasta cuatro años.