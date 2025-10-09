Detenido el conductor del vehículo que se dio a la fuga tras chocar con una moto y fallecer una persona en Cádiz

Efectivos de bomberos junto a sanitarios actúan en el lugar del accidente donde ha perdido la vida un hombre en Cádiz este jueves. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cádiz ha detenido al conductor que se dio a la fuga a pie tras producirse un accidente en torno a las 8,00 horas de este jueves entre su turismo y una moto en el cruce de las calles García de Sola y Gas, en el que ha fallecido el conductor de una moto, de 57 años, que iba acompañado de su nieta, de 16 años, que ha resultado ilesa.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, al lugar de los hechos acudieron rápidamente agentes de la Policía Local que atendieron la situación y activaron rápidamente el dispositivo para localizar al conductor del turismo, que se dio a la fuga a pie junto al hombre que le acompañaba en su vehículo.

Los agentes lo encontraron en su domicilio y se produjo la detención en una operación en la que resultó herido uno de los agentes de Policía Local con una lesión en la mano.

El detenido ha sido trasladado a la Jefatura de Policía Local donde se le ha sometido a las pruebas de alcohol y drogas, dando positivo en drogas. Además, ha señalado que cuenta con numerosos antecedentes policiales y ha salido recientemente de prisión.

Finalmente, ha señalado que, tras las debidas comprobaciones, la Policía Local ha confirmado que tiene el permiso de conducción en vigor y el vehículo consta a su nombre.