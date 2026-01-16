Un detenido al desmantelar un activo punto de venta de droga en pleno centro de Cádiz

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 47 años de edad como presunto responsable de un activo punto de venta de droga en pleno centro de la ciudad de Cádiz, que ha sido desmantelado durante la llamada operación Samurai.

En una nota, la Policía ha informado de que la distribución de cocaína la realizaba presuntamente en su domicilio, en calles adyacentes y en un local de tatuajes del que era titular.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Pequeño Tráfico de la Udyco Bahía de Cádiz, se inició en el mes de octubre de 2025 como consecuencia del elevado número de quejas vecinales que alertaban de "una intensa y creciente actividad" relacionada con el tráfico de sustancias estupefacientes en el domicilio del investigado.

Esta situación estaba generando un aumento significativo de la sensación de inseguridad ciudadana entre los vecinos de la zona.

En varias ocasiones, los agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Atención al Ciudadano tuvieron que intervenir en el lugar como respuesta a las diversas llamadas recibidas al 091 por "el constante trasiego" de consumidores que accedían al edificio para adquirir la droga. Todo ello provocaba malestar y alarma social, así como continuas trifulcas en el entorno.

Durante el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo diferentes vigilancias y seguimientos, pudiéndose constatar la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes.

La operación culminó con la detención de un individuo por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas, en concreto cocaína, en la ciudad de Cádiz.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, continuando la Policía Nacional con las actuaciones pertinentes para garantizar la seguridad ciudadana y reforzar la presencia policial en los barrios más afectados por este tipo de delitos.