Un detenido en Jerez con 3.200 litros de combustibles supuestamente destinado a surtir a narcolachas

Garrafas con combustibles para surtir a narcolanchas. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han intervenido un total de 3.200 litros de gasolina supuestamente destinados a surtir de combustible a las narcolanchas, que se hallaban en una finca rústica ubicada en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde ha detenido al responsable como presunto autor de un delito de riesgo catastrófico por la acumulación de material inflamable sin las mínimas medidas de seguridad.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, los hechos se produjeron tras recibir informaciones a través de la Sala operativa del 091, por lo que agentes uniformados de radio patrullas de la Policía Nacional lograron identificar y asegurar la finca, ubicada en una zona rural de difícil acceso entre el núcleo urbano de la ciudad y la barriada rural de Mesas de Asta, en una de las zonas tradicionales de cultivo y explotación de viñedos del Marco de Jerez.

El material incautado ha ascendido a 120 garrafas de 25 litros llenas de gasolina (3.000 litros), dos bidones de 100 litros llenos de gasolina (200 litros) y 150 garrafas de 25 litros vacías, lo que indica que se trataba de un "importante punto logístico" para el traslado del combustible hasta la línea de costa y de ahí a las embarcaciones "petaqueras" que surten de las grandes cantidades de gasolina que precisan las narcolanchas.

Además, en el registro de la finca, que contaba con un sistema de cámaras de videovigilancia dispuestas estratégicamente, fueron intervenidas también armas blancas, documentación y varios teléfonos móviles de los que se continúa su investigación. Asimismo, detuvieron a un hombre de 42 años al que le figuran antecedentes previos, al que se le imputa un delito de riesgo catastrófico por tenencia de sustancias inflamables, así como un delito de resistencia y desobediencia contra agentes de la autoridad.