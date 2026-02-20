Detenido en Jerez (Cádiz) por transportar más de seis kilos de hachís ocultos bajo los asientos de su vehículo

Hachís hallado oculto en un vehículo que circulaba por Jerez - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Jerez de la Frontera a una persona que viajaba en un turismo mientras transportaba más de seis kilos de hachís ocultos en los bajos de los asientos. El turismo fue interceptado en la carretera A-381 en un control de personas y vehículos para la prevención de la Seguridad Ciudadana.

Tras inspeccionar el interior del vehículo se localizaron, ocultas en los bajos de los asientos, los más de seis kilos de hachís, por lo que se procedió a la inmediata detención de su conductor y único ocupante del turismo, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

El servicio tuvo lugar el pasado 18 de febrero sobre las 12,00 horas de la mañana, en el transcurso de un control de personas y vehículos, enmarcado en un dispositivo policial dedicado a la lucha contra el tráfico de drogas y el contrabando en las principales vías de comunicación de la provincia y sus inmediaciones.

Los guardias civiles procedieron a dar el alto a un vehículo de la marca Opel modelo Zafira Tourer, cuyo conductor comenzó a realizar maniobras sospechosas al detectar la presencia policial hasta aproximarse al control lugar donde fue detenido para su identificación.

Tras identificar al conductor y único ocupante del turismo, los agentes percibieron un fuerte olor que provenía de la parte trasera del mismo, localizando en los bajos de los asientos, los más de seis kilos de hachís.

Ante esto, se procedió de manera inmediata a la detención de F.B. como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera, en unión de la droga y el vehículo utilizado, para su posterior remisión al Juzgado en funciones de guardia de los de Jerez.