Detenido en Manilva (Málaga) por difundir vídeos falsos contra el alcalde de Algeciras y la Policía Local

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ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras (Cádiz) han detenido en Manilva (Málaga) a un varón como presunto autor de delitos contra el honor así como de un presunto delito de acoso a agentes de la Policía Local y representantes de las instituciones locales, como el alcalde de Algeciras.

La investigación se inició después de que varios agentes de la Policía Local de Algeciras detectaran la existencia de un perfil en una red social desde la que se difundían contenidos audiovisuales manipulados relacionados con una intervención policial ocurrida a finales de agosto de 2025, como ha indicado la Policía Nacional en una nota.

Según las pesquisas, el detenido habría editado y publicado vídeos en los que se incorporaban fragmentos musicales y textos de carácter injurioso, además de atribuir presuntamente a los agentes delitos graves que no habrían cometido. Entre las acusaciones difundidas se incluían referencias a supuestos robos, daños materiales y torturas.

La actividad del perfil se habría intensificado durante los últimos meses, evolucionando hacia una campaña de hostigamiento dirigida contra agentes de la Policía Local.

El titular de la cuenta habría instado a sus seguidores a obtener y difundir nombres y domicilios particulares de los funcionarios, acompañando estas publicaciones de comentarios de extrema gravedad y llamamientos explícitos a la violencia.

La investigación también permitió determinar que el autor habría ampliado sus publicaciones a representantes de las instituciones locales, mediante acusaciones relacionadas con supuestos procesos selectivos de la Policía Local y mensajes de carácter provocador dirigidos contra cargos públicos.

Tras identificar plenamente al titular de la cuenta, los agentes, con la autorización judicial correspondiente, procedieron a la entrada y registro de la vivienda en Manilva. En el operativo se intervinieron varios dispositivos informáticos que, presuntamente, habrían sido utilizados para la creación, edición y posterior difusión de los contenidos publicados en la red social.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la práctica de las diligencias correspondientes. La investigación continúa abierta a fin de determinar el alcance total de los hechos y de las personas eventualmente afectadas.