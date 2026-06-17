Detenido el patrón de una embarcación recreativa tras abastecer a una narcolancha en Barbate (Cádiz)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a cinco personas, entre ellas al patrón de una embarcación recreativa que se había abarloado a una embarcación de alta velocidad (EAV) para realizar labores de abastecimiento de la narcolancha en la zona marítima frente al faro de Trafalgar, en Barbate.

La intervención ha tenido lugar este miércoles 17 de junio por la mañana cuando los agentes han detectado la presencia de una EAV en aguas próximas a Trafalgar, motivo por el que se ha alertado a una patrullera del Instituto Armado, según ha informado este organismo.

En esos instantes, se ha detectado al barco recreativo realizando labores de abastecimiento a la narcolancha, y poniendo rumbo a tierra una vez finalizadas sus actividades.

Cuando han llegado a la playa de la Hierbabuena, cuatro de sus cinco ocupantes han saltado a tierra, poniendo rumbo a la zona del faro de Trafalgar el quinto ocupante y patrón de la misma.

Los cuatro varones que saltaron a tierra han sido detenidos por guardias civiles de Seguridad Ciudadana de la cuarta Compañía de Vejer, ofreciendo una fuerte resistencia a la actuación policial.

El patrón ha sido también detenido y se ha incautado la embarcación por la patrullera de la Guardia Civil en labores de inspección pesquera.

A todos ellos se les imputan los delitos de adquisición, transporte o almacenamiento de combustible líquido con temeridad manifiesta, y a los cuatro detenidos en la playa se les imputan además los de resistencia grave y desobediencia.