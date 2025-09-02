Detenido el presunto autor de dos atracos a punta de pistola en comercios de La Línea (Cádiz)

Dinero recuperado tras detener a un ladrón en La Línea de la Concepción (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Agentes de Policía Nacional han detenido a un varón acusado de cometer dos robos a punta de pistola en dos establecimientos comerciales de La Línea de la Concepción (Cádiz). El individuo actuaba "de manera rápida y violenta", generando alarma entre los comerciantes de la localidad.

El primero de los hechos tuvo lugar el 30 de agosto a las 23,40 horas, cuando un varón con el rostro parcialmente cubierto irrumpió en el local empuñando un arma de fuego y exigió a la dependienta que le entregara la recaudación de la caja, ha indicado la Policía Nacional en una nota.

El segundo atraco se produjo al día siguiente, el domingo 31 de agosto, durante la tarde. El mismo individuo, esta vez con el rostro descubierto y esgrimiendo el mismo arma, volvió a amenazar a la empleada de otro local para que le entregara la recaudación, consiguiendo en esta ocasión un botín de 950 euros.

La investigación comenzó tras la primera denuncia y, aunque en un primer momento se dificultó la identificación del autor debido a llevar el rostro cubierto, con el visionado de imágenes de seguridad y la investigación llevada a cabo por los agentes se permitió cercar al presunto autor.

A esto se suma, ha asegurado la Policía, la rápida actuación de las unidades de Seguridad Ciudadana, que permitió la rápida localización y detención del sospechoso tras el segundo atraco.

El varón detenido cuenta con antecedentes en la propia localidad por hechos de similar naturaleza. Su historial delictivo, sumado al empleo de la violencia y la intimidación, incrementaba el riesgo para comerciantes y ciudadanos, lo que hacía prioritaria su localización y detención.