Detenido el presunto autor de varios robos con fuerza en establecimientos de La Línea (Cádiz)

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a un hombre de 46 años de edad como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en establecimientos de la localidad. El detenido, que cuenta con un amplio historial delictivo, ha ingresado en prisión preventiva tras ser puesto a disposición judicial.

Según ha informado la Policía en una nota, en La Línea de la Concepción y durante los últimos meses se observó un repunte de los robos con fuerza en establecimientos, así como robos en interior de vehículos mediante fractura de cristal, lo que hizo saltar las alarmas sobre la presencia de un individuo que estaría realizando estas actividades.

Fruto de las investigaciones realizadas, en el mes de octubre fue detenido tras el robo con fuerza mediante fractura de la puerta de acceso a un establecimiento situado en el centro de la ciudad, recuperando la mayoría de los efectos sustraídos, principalmente teléfonos móviles al ser un establecimiento de compraventa.

Por estos hechos y por la tentativa de sustracción de una motocicleta del interior del depósito municipal, así como por varios robos con fuerza en interior de vehículos mediante la fractura de cristal, ha sido puesto a disposición quedando en libertad con cargos.

No obstante, aun habiendo pasado a disposición judicial, y no cejando en su empeño, durante el mes de noviembre ha continuado con su actividad delictiva, siendo identificado como presunto autor de un robo con fuerza en un trastero donde se apropió de una bicicleta valorada en más de 500 euros, no pudiendo llevarse más efectos de dicho trastero al ser alertada su presencia cuando se encontraba en el interior del trastero.

En este caso, solo pudo sustraer la bicicleta con la que se dio a la fuga. Además, fue identificado como autor del intento de robo sucedido en un establecimiento de la ciudad, reventando el cristal de un vehículo para apropiarse del gato que portaba para utilizarlo a modo de palanqueta, y reventando el cristal de otro de los vehículos allí estacionados buscando efectos de los que poder apropiarse.

Asimismo, en la noche del lunes al martes 9 de noviembre, fue también identificado accediendo a un establecimiento situado en esta localidad mediante fractura con palanqueta del acceso y donde se apropió de dinero en efectivo y diversos efectos.

Obtenidas las pruebas necesarias, por parte de los investigadores de la Comisaría, e identificado plenamente el presunto autor, de 46 años, con un amplio historial delictivo principalmente por robos con fuerza y robos con violencia e intimidación, se dio difusión de la presencia de este individuo como un habitual autor de robos con fuerza y robos en interior de vehículos.

Poe todo ello, en la tarde del pasado martes fue localizado en la Línea por agentes uniformados, siendo detenido e imputándosele tres robos con fuerza y dos robos en interior de vehículos, por lo que el Juzgado de Primera instancia e Instrucción Número Dos de la Línea en funciones de guardia de esta ciudad ha decretado su ingreso en prisión.

Por otro lado, la Policía Nacional ha llevado a cabo la pasada semana la aprehensión de 38.000 cajetillas de contrabando de tabaco en cinco actuaciones, con el resultado de la detención de ocho personas, y la recuperación de cuatro vehículos de los utilizados para el transporte de estupefacientes y que fueron sustraídos en diferentes zonas de la geografía española.

En este sentido son más de 50 los vehículos recuperados de estas características a lo largo del presente año y más de 350.000 cajetillas de contrabando de tabaco las intervenidas.