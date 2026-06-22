Detenido por romper en una noche los retrovisores de diez vehículos aparcados en una calle de Guadalcacín (Cádiz)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en menos de cuatro días al presunto responsable de cometer una decena de delitos de daños, al romper en una misma noche los retrovisores de diez vehículos que estaban estacionados en una calle de la pedanía jerezana de Guadalcacín.

La pronta respuesta y colaboración ciudadana permitió la valoración de los daños ocasionados para su posterior restitución, que superan los 5.700 euros, como ha informado el Instituto Armado en una nota.

Los hechos, que ocurrieron la madrugada del pasado 14 de junio, fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera tras las denuncias interpuestas por diez vecinos de la localidad, quienes alertaron de los daños sufridos en los vehículos, en concreto, la rotura de espejos retrovisores mientras se encontraban estacionados en la vía pública.

Desde el primer momento los agentes realizaron las primeras gestiones en el lugar de los hechos y continuaron con numerosas indagaciones que permitieron poner en el punto de mira a una persona, vecina de la localidad, como sospechosa de haber cometido esos hechos.

Del mismo modo, se pudo determinar el modus operandi empleado, comprobando que el autor golpeaba con su propio cuerpo los vehículos estacionados a la altura los retrovisores hasta fracturarlos, además de propinar fuertes patadas hasta ocasionar los mismos daños.

El trabajo de investigación de los guardias civiles confirmó sus sospechas y acreditar cuatro días más tarde la identificación de la autoría de los hechos.

Así, se detuvo a un vecino de Guadalcacín, que había salido hace pocos días de prisión, como presunto responsable de cometer una decena de delitos de daños.