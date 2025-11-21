Detenido un vecino de Sanlúcar (Cádiz) acusado del robo de cableado del alumbrado público

SANLÚCAR (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un hombre de 40 años de edad, vecino de Sanlúcar de Barrameda, como presunto autor de una serie de sustracciones de cableado eléctrico del alumbrado público de esta misma localidad.

En una nota, la Policía ha señalado que los hechos habían generado "importantes incidencias" en distintas zonas del municipio, al quedar sin suministro eléctrico durante varios días.

La investigación se inició el pasado 12 de noviembre tras la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Sanlúcar, que alertó de una oleada de robos en diversas arquetas de alumbrado. Al parecer, el autor fracturaba las tapas, cortaba los cables y los sustraía, provocando daños de consideración y obligando a realizar complejas labores de reparación para restablecer el servicio.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial llevaron a cabo diversas gestiones que permitieron recuperar una gran cantidad del cableado robado, que había sido vendido por el presunto autor, así como su plena identificación.

Finalmente, el pasado 18 de noviembre se procedió a la detención del sospechoso como presunto responsable de los hechos.

Según la Policía, su rápida actuación ha sido reconocida y felicitada por las entidades afectadas, que han destacado la pronta restitución del servicio y la resolución del caso.