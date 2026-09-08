Detenidos un padre y sus dos hijos por atacar a un hombre tras una discusión laboral en Jerez

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en Jerez de la Frontera a tres varones, un padre y sus dos hijos, como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio, después de que atacasen a un hombre a la salida de su trabajo por una presunta discusión laboral.

Dos de los detenidos eran compañeros de trabajo de la víctima en la misma empresa, y el origen de los hechos se sitúa en una discusión laboral ocurrida días antes entre la víctima y uno de ellos, como ha indicado la Policía en una nota.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 28 de agosto sobre las 15,00 horas, cuando la víctima acababa de finalizar su jornada laboral y se disponía a abandonar la zona en su vehículo particular. A los pocos metros de iniciar la marcha, fue abordada por los tres presuntos autores, produciéndose una agresión en la cual sufrió heridas de gravedad.

Según las investigaciones realizadas, los tres detenidos habrían actuado de manera coordinada, participando presuntamente en los hechos que motivaron la posterior intervención policial.

A pesar de las lesiones sufridas, la víctima logró desplazarse hasta las instalaciones de la empresa, situadas a escasa distancia, donde solicitó ayuda a sus compañeros. Uno de los trabajadores trasladó inmediatamente a la víctima al Hospital de Jerez, donde fue atendida en el servicio de Urgencias y recibió asistencia médica especializada.

La rápida actuación de las personas que prestaron auxilio y la atención sanitaria recibida resultaron fundamentales, y actualmente, la víctima evoluciona favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

La investigación fue asumida por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Jerez, quienes desarrollaron diversas gestiones que permitieron esclarecer lo sucedido, identificar a los presuntos implicados y proceder a su detención.

Los tres detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de uno de los detenidos, al que se le atribuye presuntamente la autoría material de las lesiones más graves.