Detienen a un albañil por sustraer joyas en viviendas en Cádiz donde realizaba reformas

CÁDIZ 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un vecino de Jerez de la Frontera y albañil de profesión que trabajaba para una empresa de reformas de la capital gaditana y que aprovechaba los trabajos que realizaba en el interior de las viviendas para sustraer joyas y otros objetos de valor.

La investigación se inició a raíz de una denuncia en la que se comunicaba la sustracción de una importante cantidad de joyas en un domicilio en el que se estaban llevando a cabo trabajos de reforma, ha indicado la Policía en una nota.

A partir de esta denuncia, agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de la Brigada Provincial de Policía Judicial iniciaron las correspondientes pesquisas, logrando esclarecer otros tres hechos delictivos de similares características que, hasta ese momento, no habían sido denunciados, ya que las víctimas pensaban que las joyas se habían extraviado o perdido.

Las labores de investigación se desarrollaron con la colaboración de la propia empresa de reformas, lo que permitió avanzar en la identificación del presunto autor y culminar con su detención.

El valor económico de los efectos sustraídos supera ampliamente los 10.000 euros. No obstante, las víctimas han sufrido un perjuicio aún mayor debido al incalculable valor sentimental de muchas de las piezas sustraídas, que no han podido ser recuperadas.