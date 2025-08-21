Detienen a dos jóvenes durante una pelea en la Plaza Candelaria de Cádiz

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de lesiones tras verse implicados en una pelea ocurrida en la Plaza Candelaria de la capiutal, en la que participaron dos grupos de jóvenes.

Los hechos se produjeron cuando varias patrullas acudieron al lugar tras ser alertadas por ciudadanos que señalaban a varios individuos como participantes en una riña, ha informado la Policía en una nota.

Una vez allí, los agentes observaron a dos grupos que intentaban abandonar la zona en direcciones opuestas, procediendo a su identificación y separación para esclarecer lo ocurrido.

Las primeras manifestaciones recogidas establecían que la pelea se había originado por diferencias personales entre los dos grupos, lo que derivó en un enfrentamiento físico. A consecuencia de esto, varios de los implicados presentaban lesiones visibles. De hecho, uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro de salud, donde fue asistido de heridas que precisaron puntos de sutura.

Ante la gravedad de las lesiones y las versiones contradictorias aportadas, los agentes procedieron a la detención de dos de los participantes como presuntos responsables de un delito de lesiones. Ambos fueron informados de sus derechos y trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional ha señalado que continúa con la investigación para determinar la participación de cada uno de los implicados y poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.