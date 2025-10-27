Detienen a un hombre acusado de cometer una decena de robos en comercios de la provincia de Cádiz

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido en la localidad de Puerto Real a un hombre de 38 años de edad como presunto autor de una decena de robos con fuerza cometidos en establecimientos comerciales de las localidades de Cádiz, San Fernando y Puerto Real.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría Provincial de Cádiz, se inició tras detectarse un incremento de robos en distintos negocios de la capital gaditana, ha indicado la Policía Nacional en una nota.

Fruto de las gestiones realizadas, los agentes lograron identificar al presunto autor de los hechos, quien había recuperado recientemente la libertad tras cumplir condena en prisión.

Así, durante un periodo de 26 días desde su salida del centro penitenciario, el detenido habría cometido al menos diez robos con fuerza en locales de diversa actividad, entre ellos establecimientos de hostelería, clínicas veterinarias y aparcamientos públicos. Su principal objetivo era la sustracción del dinero en efectivo depositado en las cajas registradoras de los negocios afectados.

Tras su localización y detención en Puerto Real, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Cádiz acusado de tres robos con fuerza cometidos en la ciudad de Cádiz entre los días 21 de septiembre y 10 de octubre de 2025.

Una vez analizados los indicios de criminalidad recabados por los investigadores y el elevado número de hechos imputados, la titular del Juzgado acordó el ingreso en prisión del detenido.

El Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría Provincial de Cádiz mantiene un seguimiento permanente de las personas con antecedentes por delitos contra el patrimonio. De esta manera, cuando se detecta un repunte de robos con fuerza en comercios, se intensifican las labores de investigación y vigilancia sobre reincidentes que, tras obtener permisos o recuperar la libertad, retoman la actividad delictiva aprovechando esos periodos en libertad.