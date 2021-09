El diputado andaluz José Ignacio García deja su escaño del Parlamento al iniciar unas prácticas de orientador educativo

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado no adscrito José Ignacio García, que accedió al Parlamento autonómico tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018 desde la lista de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, ha anunciado este miércoles que deja su acta como parlamentario tras aprobar este verano las oposiciones de educación e iniciar este mismo día un periodo de prácticas como orientador que es "insustituible".

En una atención a medios en el Parlamento, y en una carta a la militancia de Adelante Andalucía consultada por Europa Press, José Ignacio García ha explicado que su renuncia a su escaño se produce después de que la Comisión de Estatuto del Diputado, reunida este miércoles, haya determinado que "este periodo de funcionario en prácticas no es compatible con la condición de diputado del Parlamento de Andalucía".

Esta decisión "no me deja otra salida que dejar la actividad institucional" como parlamentario, según ha argumentado José Ignacio García, quien ha defendido que, para él, "seguir estudiando las oposiciones, como llevo haciendo años, formaba parte de un compromiso personal y colectivo contra la profesionalización de la política", que es "algo que haré toda mi vida", según ha querido dejar claro.

"Pero estoy convencido de que la política institucional debe ser un periodo con principio y fin", y, "para ello, seguir construyendo mi carrera profesional es una condición necesaria", ha continuado el diputado saliente, quien ha valorado además que tiene la "suerte" de contar con "la profesión más bonita del mundo, la educación", que es además "una de las armas más fuertes para transformar nuestra tierra y para la emancipación de los pueblos", según ha abundado.

José Ignacio García ha aclarado que sigue con todas sus "responsabilidades en la Coordinadora Andaluza y en la Permanente" de Adelante Andalucía, liderada por la también parlamentaria no adscrita Teresa Rodríguez, y seguirá "en primera línea de batalla en la tarea preciosa que hemos decidido emprender para Andalucía".

"NO DEJO LA POLÍTICA"

"Ante cualquier duda, no dejo la política, no dejo Adelante Andalucía, no dejo la Dirección, no dejo de construir la provincia de Cádiz; simplemente dejo las tareas institucionales en el Parlamento", ha resumido antes de avanzar que "en los próximos días anunciaremos la persona que me sustituye", que será "un gran compañero y una gran incorporación", según ha comentado.

José Ignacio García concurrió a las elecciones andaluzas de 2018 como número dos de la candidatura de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, circunscripción por la que la confluencia obtuvo tres escaños, que fueron a parar también a Ángela Aguilera, que encabezaba la lista, y a Inmaculada Nieto, la número tres. El puesto número cuatro, el primero que se quedó sin escaño, lo ocupó Ricardo Sánchez.

García ha dedicado palabras de agradecimiento a sus diez compañeros diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, ocho de los cuales --al igual que él mismo-- fueron expulsados el año pasado del grupo ahora denominado Unidas Podemos por Andalucía a propuesta de Podemos con respaldo de IU argumentando un supuesto caso de transfuguismo, "por resistir, por la fortaleza y por la coherencia".

"Gracias por ser semilla", ha dicho José Ignacio García, quien también ha agradecido el apoyo "al cien por cien" que le han trasladado los compañeros de la Dirección de Adelante Andalucía "cuando durante este verano les he consultado esta situación", y ha enfatizado que "solos no se puede", pero "con amigos y amigas sí".

El diputado dimisionario ha tildado de "agridulce" la situación que le provoca tener que dejar el Parlamento, porque le "gustaría haber acabado la legislatura", y ha defendido que "el mayor honor que puede tener un andaluz o andaluza es ser diputado/a en la sede de la soberanía del pueblo andaluz".

"Gracias por darme la oportunidad y disculpad mis errores", ha agregado José Ignacio García, quien ha defendido que ha intentado hacer su trabajo como parlamentario "de la mejor forma que he sabido en estos dos años y medio apasionantes".

Ha puesto de relieve su "implicación con la lucha por la educación pública, con el Sáhara occidental, con la industrialización de la Bahía de Cádiz y con tantas batallas que he intentado llevar al Parlamento" y que "seguirá plenamente vigente", según ha comprometido el diputado, quien ha lamentado que "el Parlamento es, desgraciadamente, un lugar ajeno para gente como nosotras".

"No está hecho para transformar nuestra tierra, sino para mantener el 'statu quo'", y "por eso somos incómodos ahí", ha agregado José Ignacio García antes de concluir que "la tarea no es fácil" y "tenemos todo en contra, pero, como decía Diamantino García, las causas por las que luchamos son difíciles, pero son tan justas que algún día las ganaremos".