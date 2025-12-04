Doce detenidos al desmantelar cinco puntos de venta de droga en comercios y viviendas de San Roque (Cádiz)

Droga y armas intervenidas al desmantelar cinco puntos de venta de droga en San Roque (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE ALGECIRAS

SAN ROQUE (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de los Puestos de Principales de San Roque y Guadiaro, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras (Cádiz), han desmantelado un total de cinco puntos de venta de drogas al menudeo durante el año 2025 en comercios y viviendas del término municipal de San Roque, deteniendo en el proceso a 12 personas.

Como resultado de las diferentes actuaciones se han sido aprehendidos un total de 4,211 kilos de hachis, 1,981 kilogramos de cocaína, 129 gramos de MDMA, 335 gramos de speed, 55 gramos de ketamina, 715 pastillas de éxtasis y 150 gramos de marihuana, además de 58.000 euros de dinero en metálico, ha detallado la Guardia Civil en una nota.

En el marco del Plan Operativo de Respuesta Policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de ocio, los agentes de la Guardia Civil han localizado y desactivado estos puntos de ventas ubicados en comercios o en viviendas del citado término municipal.

Durante los registros practicados en los diferentes puntos de venta han sido intervenida también una carabina de aire comprimido y un revólver simulado, así como diversas armas blancas y útiles de elaboración y corte de sustancias estupefacientes.

Los detenidos junto con las diligencias practicadas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.