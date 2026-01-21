Dos detenidos por estafar a un concesionario de Jerez (Cádiz) con el pago simulado de un vehículo de alta gama

Vehículo de alta gama que fue comprado con transferencias falsas en un concesionario de Jerez de la Frontera (Cádiz) y valorado en 100.000 euros - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en Jerez de la Frontera a un hombre y a una mujer con antecedentes previos como presuntos autores de un delito de estafa, tras apropiarse de un vehículo de alta gama valorado en casi 100.000 euros, mediante la entrega a un concesionario de esta localidad de documentación falsa en la que se simulaba haber realizado cuatro transferencias bancarias que eran inexistentes.

Los hechos se conocieron en el pasado mes de diciembre de 2025, tras la denuncia presentada por el propio concesionario afectado en la que se indicaba que los presuntos autores aportaron documentación falsa de las supuestas transferencias bancarias para el pago del turismo y con las falsificaciones simularon el pago total del vehículo, ha informado la Policía en una nota.

Se trata de una estafa diseñada para engañar al personal del establecimiento mostrando documentos con apariencia de autenticidad y verosimilitud.

Minutos después de la entrega del vehículo a la pareja detenida, el establecimiento comercial comprobó que no se había realizado ningún tipo de ingreso en sus cuentas, confirmando más tarde la falsedad de los documentos aportados. Es por eso que inmediatamente se interpuso la denuncia en la Comisaría de Jerez.

Las pesquisas policiales permitieron que en pocos días se localizase el turismo de alta gama en la localidad de Las Navas de la Concepción, en la sierra norte de Sevilla. Los agentes de la Policía Nacional se coordinaron con la Guardia Civil en esta provincia, enviándose desde el Instituto Armado un aviso a sus agentes. Minutos más tarde, recuperaban y trasladaban el turismo hasta la Comandancia de Lora del Río.

De forma simultánea, los policías nacionales se centraban en localizar a los presuntos responsables, que al parecer habían revendido el vehículo a una tercera empresa, también víctima de los hechos, ubicada en el municipio de Montejaque, en la provincia de Málaga, aunque aún no se había hecho efectiva la recogida del mismo.

Finalmente, los detenidos fueron localizados y arrestados en la ciudad de Jerez de la Frontera como presuntos responsables de delitos de estafa. El vehículo fue devuelto al concesionario afectado.