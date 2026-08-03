Dos detenidos en Jerez por simular ser empleados de bancos para acceder a las tarjetas de sus víctimas

Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha llevado a cabo una operación policial que ha culminado con la detención en Jerez de la Frontera de dos varones, a quienes se les imputa un delito de estafa por simular ser trabajadores de entidad bancaria con el ánimo de acceder a las tarjetas bancarias de una veintena de víctimas, con un perjuicio económico superior a los 30.000 euros derivado de reintegros de efectivo en cajeros automáticos y compras realizadas de forma fraudulenta.

La investigación, que se llevó a cabo el pasado 8 de julio y se ha dado a conocer ahora, ha permitido esclarecer hasta el momento un total de 22 hechos delictivos cometidos sobre víctimas repartidas por distintos puntos del territorio nacional, como ha informado la Policía en una nota.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la información facilitada por una entidad bancaria, que detectó diversas operaciones sospechosas vinculadas a tarjetas de la propia entidad. Los movimientos fraudulentos se realizaban en cajeros automáticos utilizando una sofisticada modalidad delictiva conocida como "relay attack" o ataque de retransmisión.

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron identificar a los presuntos responsables, quienes contactaban telefónicamente con las víctimas haciéndose pasar por empleados de su entidad bancaria.

Durante la conversación alertaban de supuestos intentos de cargos fraudulentos en sus cuentas y les indicaban una serie de actuaciones que, supuestamente, permitirían bloquear dichas operaciones. Así, siguiendo las instrucciones de los estafadores, las víctimas instalaban de forma involuntaria una aplicación maliciosa en sus teléfonos móviles y facilitaban información personal y bancaria.

Posteriormente, los delincuentes les solicitaban que acercaran su tarjeta de crédito o débito al teléfono móvil. Aprovechando la tecnología NFC, conseguían acceder a la información almacenada en el chip de la tarjeta y crear una copia digital de la misma.

Con ese duplicado, los investigados realizaban reintegros de efectivo en cajeros automáticos y efectuaban compras fraudulentas, ocasionando importantes pérdidas económicas a las víctimas.

En el momento de la localización y detención de los dos investigados, los agentes les intervinieron una importante cantidad de dinero en efectivo, que, según las investigaciones, procedería de la actividad delictiva desarrollada.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de Jerez, donde permanecieron en el área de custodia hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial.

La investigación permanece abierta, por lo que no se descarta la localización de nuevas víctimas relacionadas con esta actividad delictiva.