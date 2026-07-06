Dos detenidos por montar una plantación de marihuana en el interior de su vivienda en Jerez

Cogollos de marihuana en proceso de secado intervenidos en una vivienda en Jerez. - GUARDIA CIVIL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado en Jerez de la Frontera (Cádiz) una plantación de marihuana de modalidad indoor que se había instalado en el interior de la propia vivienda habitual de los dos detenidos, que habían instalado, en un habitáculo construido en la parte trasera de la vivienda, una compleja infraestructura donde se hallaron casi siete kilos de cogollos de marihuana.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, en el habitáculo habían instalado conductos de ventilación, aires acondicionados, filtros de carbono, focos y una acometida eléctrica ilegal que alimentaba todo el sistema de forma ilegal del alumbrado público. En total los agentes hallaron unos 6,930 kilos de cogollos de marihuana, en pleno proceso de secado, que provenían de 140 plantas.

La operación se desarrolló el pasado día 2 tras varias investigaciones sobre posibles delitos de cultivo de drogas y defraudaciones de fluido eléctrico, tras obtener los primeros indicios acerca de la ubicación de un domicilio donde pudiera haber instalada una plantación de marihuana de la modalidad indoor.

Así, las investigaciones realizadas y los indicios recabados permitieron afianzar las sospechas al comprobar de manera clara que el lugar desprendía un fuerte olor característico a marihuana que emanaba del interior de dicho habitáculo.

Además, los agentes comprobaron la existencia de varios elementos indispensables para mantener y favorecer el crecimiento de una plantación de este tipo, así como que se había procedido a realizar un "enganche" ilegal desde el tendido eléctrico hacia la vivienda, lo que permitía alimentar todo el sistema eléctrico de forma ilegal.

Finalmente, tras coordinar un dispositivo policial realizando una entrada y registro en el domicilio, localizaron en el interior de un habitáculo anexo en la parte trasera de la vivienda una plantación que había albergado 140 ejemplares y que actualmente se encontraban en proceso de secado.

Del mismo modo comproabron la existencia la toda una infraestructura eléctrica instalada para favorecer el rápido crecimiento de las plantas y el sistema de extracción de aire a través de filtros de carbono habitualmente utilizado para anular el fuerte olor que desprende hacia el exterior de la vivienda y que, aun así, no logró enmascarar del todo.

Por todo ello detuvieron a lo moradores de la vivienda La Guardia Civil de Cádiz, ha desmantelado en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) una plantación de marihuana de modalidad indoor que se había instalado en el interior de la propia vivienda habitual de los detenidos. Los moradores habían instalado, en un habitáculo construido en la parte trasera de la vivienda, toda una compleja infraestructura de conductos de ventilación, aires acondicionados, filtros de carbono, focos y una acometida eléctrica ilegal, la electricidad que alimentaba todo el sistema se extraía de forma ilegal del alumbrado público. Unos 6,930 kg de cogollos de marihuana fueron localizados en dicho habitáculo, en pleno proceso de secado, que provenían de 140 plantas. Como consecuencia de la entrada y registro se han detenido a dos personas, los propios moradores de la vivienda, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, y otro de defraudación de fluido eléctrico, se han intervenido 6,930 kg de, 3 aire acondicionados y 7 ventiladores.

El servicio se inició durante la mañana del pasado día 2, tras varias investigaciones sobre posibles delitos de cultivo de drogas y defraudaciones de fluido eléctrico en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), guardias civiles de esta localidad obtuvieron los primeros indicios acerca de la ubicación de un domicilio donde pudiera haber instalada una plantación de marihuana de la modalidad indoor.

Las investigaciones realizadas y los indicios recabados, permitieron afianzar las sospechas al comprobar de manera clara que el lugar desprendía un fuerte olor característico a marihuana que emanaba del interior de dicho habitáculo.

Del mismo modo, los agentes comprobaron la existencia de varios elementos indispensables para mantener y favorecer el crecimiento de una plantación de este tipo y, de que se había procedido a realizar un "enganche" ilegal desde el tendido eléctrico hacia la vivienda, lo que permitía alimentar todo el sistema eléctrico de forma ilegal.

Finalmente se coordina un dispositivo policial realizando una entrada y registro en el domicilio donde se localizó, en el interior de un habitáculo anexo en la parte trasera de la vivienda, una plantación que había albergado 140 ejemplares y que actualmente se encontraban en proceso de secado.

Del mismo modo se comprobó la existencia de toda una infraestructura eléctrica instalada para favorecer el rápido crecimiento de las plantas y el sistema de extracción de aire a través de filtros de carbono habitualmente utilizado para anular el fuerte olor que desprende hacia el exterior de la vivienda y que, aun así, no logró enmascarar del todo.

Se ha procedido a la detención de los moradores de la vivienda como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.