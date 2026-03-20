Dos detenidos por la venta, elaboración y punto de consumo de drogas en una peluquería en Arcos (Cádiz)

Droga y dinero intrvenido en una peluquería de Arcos usada como punto de venta de drogas. - GUARDIA CIVIL

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado un punto de venta de drogas instalado en una peluquería de Arcos de la Frontera (Cádiz) que, en pleno centro de la ciudad y abierto al público, se utilizaba como guardería, elaboración y lugar de consumo de toxicómanos. Por ello, se ha detenido a dos personas, entre ellas a la regente del establecimiento, que fue interceptada cuando se disponía a abrir la peluquería portando 24 dosis de cocaína y rebujito en su bolso de mano.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron cuando los agentes tuvieron conocimiento de que la peluquería, abierta al público con actividad económica, se podía estar utilizando para almacenar, preparar y consumir sustancias estupefacientes.

Eso, sumado con el malestar general de todos los vecinos de la zona por el continuo trasiego de toxicómanos que acudían al lugar durante toda la jornada, hizo que los agentes investigaran los hechos para desarticular lo antes posible el punto de venta de droga.

Así, realizaron numerosos dispositivos policiales de vigilancias discretas y controles de personas que frecuentaban el lugar con fines que en absoluto tenían relación con la actividad económica de peluquería y estética., hasta que el día 17 interceptaron a la regente de la peluquería, acompañada por otra persona, cuando se disponía a abrir el negocio al público.

Tras ser identificada junto con el acompañante, los agentes procedieron a un registro superficial de sus pertenencias donde localizaron, oculto en el interior del bolso de mano, 12 dosis de cocaína y otras 12 dosis de rebujito. Después de confirmar los agentes sus sospechas tras este hallazgo, procedieron a realizar una inspección más exhaustiva en el interior del establecimiento público de peluquería y estética, donde hallaron numerosas dosis de cocaína, rebujito, heroína y otras sustancias dispuestas tras el mostrador donde atendía al público y guardado junto con 130 euros en metálico en billetes de diverso valor.

Además, en esa misma estancia se halló una caja fuerte donde almacenaba abundantes cajas de medicamentos, la mayoría caducados, y que se podrían estar utilizando como sustancia de corte para aumentar la cantidad de venta y por consiguiente mayor beneficio económico. También se localizó otra estancia, supuestamente dedicada para piercings y tatuajes, que se utilizaba para la preparación de las dosis y como lugar de consumo, con mesas llenas de restos de sustancias estupefacientes, básculas de precisión y 64 cápsulas vacías para introducir droga, algunas de ellas con restos de haber sido ya consumidas en ese mismo lugar.

La Guardia Civil ha destacado que las drogas estaban repartidas por todo el local sin las mas mínimas medidas higiénicas para la realización de la actividad económica de peluquería, donde entremezclaba productos de uso profesional de estética con dosis o restos de sustancias estupefacientes sin control.

Tras la inspección del local se incautaron 14 dosis de cocaína, 16 dosis de rebujito, cuatro dosis de heroína, una de ellas de 2,6 gramos de las que pueden obtener numerosas dosis más, un bote con más de 15 gramos de anfetaminas, una gran cantidad de medicamentos, recortes para la preparación de las dosis, balanzas de precisión, 64 cápsulas para introducir drogas y 130 euros en billetes de diverso valor y material utilizado para la preparación de la droga.