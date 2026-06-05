Dos mujeres afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Cádiz

Archivo - Efectivo y vehículos de emergencias del Consorcio de Bomberos provincial de Cádiz. - 112 - Archivo

CÁDIZ 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de una vivienda en la madrugada del viernes en Cádiz capital ha dejado a dos mujeres, de 58 y 19 años, afectadas por inhalación de humo, según ha informado el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El fuego se ha registrado en una vivienda de la avenida del Perú de la capital. Minutos antes de las 04,00 horas de esta pasada madrugada el teléfono 112 atendió la primera de varias llamadas que alertaban de que salía humo de un piso situado en una cuarta planta de un edificio de ocho alturas.

Los alertantes indicaban que habían sofocado el incendio con un extintor pero que aún había "mucho humo".

Desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos, a la Policía Local de Cádiz, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Nacional.

Una mujer de 58 años y otra joven de 19 resultaron afectadas por inhalación de humo. La primera requirió traslado hospitalario al Puerta del Mar de Cádiz y la segunda fue atendida en el lugar. Según se ha indicado, en ninguno de los dos casos su estado reviste gravedad.