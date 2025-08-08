Dos policías locales de Algeciras salvan la vida de una bebé que se estaba asfixiando con la concha de una almeja

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Los agentes de la Policía Local de Algeciras (Cádiz), adscritos al Grupo de Playas, Álvaro Rey Oliva e Ismael Iglesias Sánchez, han salvado la vida de una bebé de 20 meses de edad que se estaba asfixiando por haberse tragado la concha de una almeja en la playa de Getares.

Los hechos se produjeron el jueves cuando los policías, que se encontraban realizando sus funciones de vigilancia en la zona, fueron requeridos de manera urgente por varios bañistas que les alertaron de la emergencia, ha indicado el Ayuntamiento de Algeciras en una nota.

Al llegar al lugar donde se encontraba la pequeña, sus familiares les indicaron que se estaba ahogando. Es por es que de inmediato, los agentes comenzaron a realizarle la maniobra de Heimlich. Gracias a ello, pudieron lograr que la niña expulsase la concha que estaba obstruyendo sus vías respiratorias.

Tras la estabilización inicial, los policías locales dieron aviso a Cruz Roja Española, que presta el servicio de salvamento y socorrismo en las playas algecireñas, a lo que se sumó un médico que se encontraba en las proximidades, quien también prestó atención a la menor.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha felicitado a los agentes actuantes porque "una vez más han demostrado que su preparación y formación continuada sirve para salvar vidas".

"Los algecireños hemos de estar orgullosos de nuestra Policía Local, integrada por grandes profesionales, que saben dar respuesta de manera inmediata sea cual sea la situación de emergencia que se presente", ha concluido.