Efectivos del Infoca trabajan por tierra en el control del incendio de Tarifa (Cádiz)

Vegetación quemada en el incendio en Tarifa, A 6 de agosto de 2025 en Tarifa, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

TARIFA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) continúa trabajando este jueves con medios terrestres para controlar el incendio de Tarifa (Cádiz) que se declaró el martes por la tarde en el paraje La Peña y que pudo ser estabilizado en torno a las 18,15 horas del miércoles.

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, el Plan Infoca ha informado de que en estos momentos hay cinco grupos de bomberos forestales actuando en la zona.

A ellos se suman un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, cinco vehículos autobomba y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

Cabe recordar que una vez estabilizado, se desactivó la fase de emergencia en situación operativa 1 establecida el martes, pasando a fase de preemergencia en situación 0, y permitiéndose la vuelta de las 1.500 personas que tuvieron que ser evacuadas de hoteles, campings y viviendas diseminadas tras iniciarse el fuego.

Las llamas, que se iniciaron en el camping de la Torre de Tarifa, se propagaron rápidamente hacia el monte debido a las fuertes rachas de viento de levante, que han dificultado el trabajo de los efectivos del Infoca.

Esta situación obligó al desalojo de 1.500 personas y unos 5.000 vehículos que se encontraban en el litoral tarifeño. Además, se cortó un tramo de la carretera N-340, la cual fue reabierta horas después aunque con la petición de las autoridades de que no se circulara por la misma salvo causa de fuerza mayor, ya que ha sido usada para el tránsito de los vehículos de emergencias.