Los embalses de la provincia de Cádiz suben al 72% de capacidad, un 24% más que en diciembre tras últimas lluvias

Archivo - Vista general del embalse de Zahara de la Sierra en diciembre de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la provincia de Cádiz han aumentado un 24% su capacidad en el último mes a consecuencia de las últimas lluvias caídas este enero de 2026, encontrándose actualmente en un 72,7% de su capacidad con 1.302,43 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre una capacidad total de 1.791 hectómetros cúbicos.

Esto supone que en la provincia se cuenta con unos 440 hm3 más que al acabar el año 2025, ya que a finales de diciembre los embalses estaban en 860,74 hectómetros cúbicos, según los registros del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH Hidrosur), consultados por Europa Press.

Además, teniendo en cuenta los datos actualizados a 30 de enero, el volumen acumulado es ya más del doble del que había hace un año, en enero de 2025, cuando los embalses gaditanos disponían de 536,45 hm3 de agua embalsada.

En estos momentos, y tras las abundantes lluvias procedentes del tren de borrascas que está pasando por la península, con especial incidencia en la provincia de Cádiz, la mayoría de los embalses se encuentran por encima del 90% de su capacidad.

Así están los embalses de Charco Redondo, Guadarranque, Arcos, Barbate, Celemín y Almodovar, así como el de Bornos, que roza esa cifra al estar al 89% de agua recogida. No obstante estos porcentajes pueden bajar un poco con los desembalses controlados que se vayan programando para que estas infraestructuras hidráulicas cuenten un volumen de resguardo del 10%.

Cabe apuntar que el embalse de Guadalcacín, el de mayor capadidad de la provincia con un total de 800,30 hm3, está al 62%, lo que supone un volumen de 501,89 hm3 de agua, hasta 110 hm3 más que hace una semana y 319 más que hace un año. Además, esta presa recoge el agua que se desembalsa en Los Hurones, actualmente al 87% de su capacidad con 118,98 hm3.

De los diez embalses que componen la cuenca Guadalete-Barbate, el de Zahara-El Gastor es el que menos agua tiene, al estar al 40% de su volumen. No obstante, este pantano, con una capacidad total de 222,70 hm3, está ahora en 89,74 hm3 cuando hace un año apenas contaba con 32,09 hm3 de agua embalsada.