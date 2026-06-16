Empresarios de Cádiz califican de "insostenible" los colapsos de tráfico en las principales autovías de la provincia

Accidente en la AP-4 con la actuación del helicoptero sanitario por un herido grave que dejó importantes retenciones de tráfico. ARCHIVO. - DGT

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, José Andrés Santos, ha advertido que "el grave colapso" registrado este lunes en la autovía A-7, junto a San Roque y en dirección Málaga, pone de manifiesto una situación "insostenible" en las principales vías de comunicación de la provincia, y, de manera "muy especial", en la comarca del Campo de Gibraltar.

En un comunicado de la CEC, su presidente ha indicado que el vuelco de un camión de grandes dimensiones, que quedó atravesado en plena autovía este lunes obligó al corte total de los carriles en dirección Málaga, generando "durante horas colas kilométricas en una de las vías más sensibles de la comarca".

La incidencia afectó a la movilidad entre Algeciras, Los Barrios, San Roque, La Línea y la Costa del Sol, con especial impacto en el entorno del polígono empresarial de Palmones, donde "numerosos trabajadores y empresas sufrieron directamente las consecuencias del colapso", ha denunciado.

Para la CEC, este nuevo episodio no puede interpretarse como "un hecho aislado", sino como "una nueva evidencia de la fragilidad de una red viaria sometida a una presión creciente y sin alternativas suficientes cuando se produce una incidencia grave".

"Lo ocurrido este lunes en la A-7 es exactamente lo que venimos denunciando desde hace tiempo. Un solo accidente, un camión atravesado o una incidencia puntual pueden paralizar durante horas la actividad de una comarca entera. Eso no es asumible para los trabajadores, no es asumible para los transportistas y no es asumible para las empresas", ha señalado José Andrés Santos.

Además, ha subrayado que el Campo de Gibraltar soporta una intensidad de tráfico "especialmente elevada" por su condición de nodo logístico, industrial y portuario de primer nivel, al ser el mayor puerto de España y uno de los principales puertos de Europa.

Como ha recordado, cada día circulan por estas vías "miles de trabajadores, vehículos pesados, mercancías, servicios auxiliares, proveedores, turistas y empresas", que dependen de una movilidad "segura y previsible".

Es por eso que ha argumentado que cuando la A-7 "se colapsa", no ocurre solo en una carretera sino que "se resiente una parte esencial de la economía de la provincia".

Santos ha recordado que el accidente de la A-7 coincidió este lunes con otro siniestro entre camiones en la A-381, la autovía que une Jerez y Los Barrios, provocando también retenciones y problemas de circulación.

"En una misma jornada dos corredores esenciales para el Campo de Gibraltar volvieron a demostrar su extrema vulnerabilidad", ha manifestando, al exponer que la A-7 conecta la comarca campogibraltareña con Málaga y con el eje mediterráneo, y la A-381 conecta el Campo de Gibraltar con Jerez, la Bahía de Cádiz y el resto de la provincia.

Es por eso que "si ambas vías fallan, el margen de maniobra es mínimo", ha apuntillado.

La Confederación de Empresarios ha insistido en que "esta realidad" se suma a los recientes episodios vividos en la AP-4, que une Jerez con la provincia de Sevilla, y donde "incendios, accidentes y cortes han provocado en las últimas semanas importantes retenciones, desvíos por la antigua Nacional IV y graves problemas de movilidad".

Para la CEC, la AP-4, la A-381 y la A-7 forman parte de "un mismo problema" ya que la provincia "depende de corredores estratégicos que, ante cualquier incidencia grave, se convierten en auténticas ratoneras".

"Cádiz no puede seguir funcionando con vías que no ofrecen alternativas reales cuando se produce un accidente. No podemos normalizar que un camión volcado deje atrapados durante horas a trabajadores, transportistas, autónomos, empresas de servicios, industrias y ciudadanos", ha lamentado, hablando no solo de "molestias puntuales" para los conductores sino de "pérdidas económicas, incumplimientos de horarios, sobrecostes logísticos, riesgos para la seguridad y deterioro de la competitividad".

Ante esta situación se ha reclamado a las administraciones competentes "una estrategia urgente, coordinada e integral de infraestructuras para la provincia", con actuaciones específicas en la A-7, la A-381, la AP-4, la antigua Nacional IV, los accesos a la Bahía de Cádiz, los accesos a las áreas industriales y portuarias y las conexiones ferroviarias de mercancías y pasajeros.

Entre las medidas prioritarias, la Confederación ha planteado la revisión de los planes de emergencia y desvío, la mejora de la señalización y de la información en tiempo real, el refuerzo del mantenimiento preventivo, la identificación de puntos críticos para vehículos pesados, la creación de salidas y pasos de emergencia donde sean necesarios, la mejora de los accesos a polígonos y zonas industriales, y una planificación ambiciosa que tenga en cuenta el crecimiento del tráfico logístico y portuario.

"No podemos seguir actuando solo cuando se produce el colapso. La carretera se despeja, el camión se retira, la circulación vuelve a la normalidad y el problema de fondo queda intacto hasta el siguiente incidente. Cádiz necesita planificación, inversión y coordinación antes de que el próximo accidente vuelva a paralizar una comarca entera", ha concluido José Andrés Santos.