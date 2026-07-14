Empresarios de Cádiz valora el acuerdo sobre Gibraltar como avance hacia la estabilidad pero reclama medidas adicionales

Imágenes de la frontera entre España y Gibraltar. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ha realizado una primera valoración del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, destacando que supone un "paso relevante para avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad institucional, económica y social", aunque también ha reclamado medidas adicionales para impulsar el desarrollo económico de la comarca, como la creación de una Zona Económica Especial.

En una nota, el presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha señalado que "después de tantos años de incertidumbre, cualquier avance que aporte estabilidad siempre es una buena noticia y como ocurre en toda negociación de esta naturaleza, ambas partes han tenido que realizar cesiones para alcanzar un acuerdo que permita abrir una nueva etapa".

No obstante, el presidente de la organización empresarial ha precisado que es necesario diferenciar el alcance social del acuerdo de sus efectos económicos. "Desde el punto de vista social, el acuerdo supone un avance importante para la movilidad de las personas y para los miles de trabajadores que mantienen cada día una estrecha relación con Gibraltar, sin embargo, la percepción mayoritaria del tejido empresarial del Campo de Gibraltar es que el acuerdo constituye un avance relevante, aunque insuficiente para responder a las necesidades de competitividad y desarrollo económico que la comarca viene reclamando desde hace años", ha explicado.

En este sentido, la Confederación ha considerado que la firma del tratado debe interpretarse como el inicio de una nueva etapa y no como el final del proceso. Así, ha manifestado que con la firma del acuerdo "se da el pistoletazo de salida para poner en marcha todo lo pactado y ahora comienza una fase decisiva, en la que habrá que comprobar cómo se desarrolla cada una de las medidas acordadas y cuál será su aplicación práctica para las empresas y para los miles de trabajadores que diariamente desarrollan su actividad a ambos lados de la frontera".

Por ello, la CEC ha insistido en la necesidad de actuar con "prudencia" antes de realizar un balance definitivo de sus resultados. "Lo que hoy necesita el tejido empresarial es, sobre todo, certidumbre, seguridad jurídica, reglas claras y procedimientos ágiles que faciliten la actividad económica y no generen nuevas cargas administrativas y esa será la verdadera medida del éxito de este acuerdo", ha añadido.

En este sentido, la Confederación ha señalado que el nuevo marco puede favorecer la inversión, la cooperación empresarial y la actividad económica entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, pero "el tratado por sí solo no resolverá los retos estructurales que arrastra la comarca". Por ello, la organización empresarial ha afirmado que ha llegado el momento de impulsar una de las principales reivindicaciones compartidas por los agentes económicos del territorio: la creación de una Zona Económica Especial para el Campo de Gibraltar.

"Creemos firmemente que ha llegado el momento de afrontar con seriedad y determinación la creación de una Zona Económica Especial, como ya existe en otras regiones y territorios de la Unión Europea y esa decisión depende ahora de España".

En este sentido, la CEC ha recordado que viene respaldando esta iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y apoyada por los agentes económicos de la comarca, al considerar que constituye una "herramienta estratégica" para convertir el nuevo escenario derivado del tratado en una oportunidad real de crecimiento.

José Andrés Santos ha concluido que el verdadero éxito del acuerdo deberá medirse por sus resultados y "si este nuevo marco consigue impulsar la inversión, mejorar la movilidad, favorecer la cooperación empresarial y reforzar la competitividad del Campo de Gibraltar, estaremos ante una oportunidad muy importante para toda la provincia de Cádiz".

Finalmente, ha apuntado que desde la CEC seguirán analizando su evolución con responsabilidad y colaborando con las administraciones para que esta nueva etapa se traduzca en más empleo, más actividad económica y más prosperidad para nuestras empresas y para el conjunto de la provincia".