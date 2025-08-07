Endesa avisa de que 25% de la energía defraudada en Cádiz en el primer semestre procede de plantaciones de marihuana

CÁDIZ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha señalado que el 25% de la energía defraudada en la provincia de Cádiz en el primer semestre del año 2025 procede de plantaciones de marihuana, uno de los principales problemas de fraudes eléctricos.

En una nota, la compañía ha informado que ha detectado más de 1.200 fraudes eléctricos en los seis primeros meses en Cádiz, lo que equivale a una media de más de seis casos diarios, con un consumo de electricidad defraudado de más de 9,5 millones de kilovatios hora.

La compañía eléctrica ha advertido que la manipulación de las instalaciones eléctricas para cometer fraude "un problema en aumento en los últimos tiempos que perjudica a todos los consumidores y genera riesgos para la seguridad ciudadana", según ha señalado recientemente la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

Detrás del fraude eléctrico hay "un riesgo evidente de electrocución e incendio", que puede afectar no sólo al que realiza la manipulación de las instalaciones, sino a las personas que están a su alrededor. Esto supone además un coste económico para todos los consumidores a través de la factura, y tiene además efectos "muy perniciosos" sobre la calidad del suministro eléctrico.

Los principales causantes de estos problemas son, a juicio de Endesa, las plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las cuales utilizan "sofisticadas instalaciones eléctricas" enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día que causan estragos en las instalaciones eléctricas.

Así, entre enero y junio se han desmantelado en Cádiz 47 plantaciones indoor, en torno a dos a la semana en operaciones lideradas por las Fuerzas de Seguridad, mientras que el volumen de energía recuperado en estos fraudes asciende a de 2,4 millones de KWh.

Los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025 indican que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, de las que buena parte se cultivan en estas instalaciones indoor. Cada uno de estos invernaderos bajo techo demanda una potencia que equivale al consumo de unas 80 viviendas de unos 100 m2.

La colaboración de Endesa con las Fuerzas de Seguridad es "clave" en la lucha contra el fraude y uno de los aspectos centrales del acuerdo firmado recientemente con la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional para profundizar en la prevención e investigación de los delitos que afectan a los servicios esenciales de producción, distribución y suministro de energía eléctrica.

LA IA COMO ALIADO CONTRA EL FRAUDE

Al margen de la colaboración con las Fuerzas de Seguridad, Endesa utiliza desde 2017 modelos de Machine learning y Deep learning (aprendizaje automático y aprendizaje profundo) para ser más eficientes en el combate contra el robo de energía.

Se parte del historial de inspecciones existente realizadas entre los 12 millones de puntos de suministro, los patrones de consumo, la información sobre los equipos de medida, e incluso información meteorológica, datos que se utilizan para detectar de manera más certera la probabilidad de que haya un fraude.

El uso de la IA, combinada con la información que proporcionan innovaciones como los equipos de supervisión avanzada que se están instalando en la red de distribución, contribuyen a acotar mejor el origen del fraude dentro de un grupo de suministros.