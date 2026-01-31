Las entradas para la Final de juveniles del COAC 2026 de Cádiz, a la venta este sábado

Archivo - Vista exterior de la fachada principal del Gran Teatro Falla de Cádiz. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para la Final de la categoría de Juveniles del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz de 2026 salen a la venta este sábado, 31 de enero. La Final tendrá lugar el 6 de febrero a las 17.00 horas.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento gaditano en una nota, en la que han señalado que las localidades se pondrán a la venta en la taquilla del Gran Teatro Falla, "facilitando así que los gaditanos y gaditanas puedan adquirirlas de forma presencial".

Una vez que finalicen las colas, y si existieran localidades restantes, estas se pondrán a la venta en Internet a través de la página web de Bacantix.

Según han apuntado, "hay que tener en cuenta que las agrupaciones finalistas tendrán reservadas un cupo de localidades para acceder a la sesión tal y como ocurre en las sesiones de semifinales".

Los precios para las entradas de esta última fase no se han modificado con respecto a la última edición. Para butaca, palco platea y palco principal el precio será de 12 euros; palco segunda y delantero anfiteatro de diez euros; anfiteatro, ocho euros; y paraíso, cinco euros.

Desde la Delegación de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz han recordado que en taquilla sólo podrán adquirirse dos entradas por persona. Con esta medida se facilita que un mayor número de público pueda acceder a la adquisición de entradas. Además, precisan que no se admitirán cambios ni devoluciones "bajo ninguna circunstancia".

Será preceptivo que las personas de edad inferior a 16 años estén siempre acompañadas de una persona legalmente responsable de la misma o persona mayor de edad expresamente autorizada por aquélla, para ello, se encuentra, en el teatro, a disposición de los interesados el impreso para cumplimentar dicha autorización

Las entradas destinadas a personas con problemas auditivos, visuales, mayores de 65 años, personas con movilidad reducida y/o diversidad funcional, y personas con discapacidad igual o superior al 65%, se pondrán a la venta este domingo, 1 de febrero, a partir de las 10.00 horas, en la taquilla del Gran Teatro Falla.

Las personas que vayan a adquirir estas localidades deberán presentar en el momento de la compra la documentación pertinente que acredite cualquiera de estas circunstancias.