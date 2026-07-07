Estabilizado el incendio de Los Visos en Barbate (Cádiz), con vecinos desalojados y la reapertura parcial de la A-314

Incendio estabilizado en Barbate (Cádiz) - EMA 112

CÁDIZ 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por estabilizado en la noche de este martes el incendio forestal declarado en la zona de Los Visos en Barbate (Cádiz), entre el polígono industrial y el parque de la Breña.

Asimismo, el alcalde de la localidad, Miguel Molina, ha expresado en declaraciones a Europa Press que "algunos cientos" de vecinos han sido desalojados de forma "muy preventiva" de zonas como Veteranos y Ribera de la Oliva, además de un centro ocupacional.

Además, el servicio de Emergencias Andalucía 112 ha anunciado la reapertura al tráfico de la vía A-314, en concreto el tramo comprendido entre el 0 y el 6,5. No obstante, el recogido entre el kilómetro 6,5 y el polígono industrial de la zona permanece cerrado, para "facilitar las tareas de los operativos de emergencia".

En contexto, el incendio se declaraba en la tarde de la presente jornada y activaba 50 efectivos terrestres, dos vehículos autobombas, dos helicópteros semipesados, uno pesado y otro de mando, además de cuatro aviones anfibios ligeros y uno de coordinación.