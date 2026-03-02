El estadio del Cádiz CF cambia de nombre y pasa a llamarse JP Financial Estadio

Archivo - Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz en la previa de un partido. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cádiz Club de Fútbol (CF) y JP Financial han presentado su nuevo acuerdo estratégico de patrocinio, por el cual el recinto oficial donde el primer equipo disputa sus partidos --hasta ahora Nuevo Mirandilla-- pasará a denominarse comercialmente JP Financial Estadio durante los próximos cinco años.

Según ha indicado en una nota el Cádiz C.F., la presentación, celebrada en el propio estadio cadista, ha reunido a representantes institucionales, patrocinadores, medios de comunicación y miembros del club, "consolidando una alianza que nace con vocación de estabilidad, impacto social y crecimiento compartido".

Por su parte, Javier Rumbo, CEO y fundador de JP Financial, ha puesto el foco en la visión empresarial y el modelo de acceso que define a la compañía. "Este acuerdo va mucho más allá de un patrocinio, es una apuesta por Cádiz, por su gente y por una afición incomparable y queremos que JP Financial Estadio represente compromiso, profesionalidad y crecimiento sostenible", ha manifestado.

Según ha explicado, JP Financial trabaja para que cualquier persona pueda acceder a soluciones financieras con el mismo nivel de acompañamiento y rigor que tradicionalmente estaba reservado a unos pocos. "Democratizar las finanzas significa abrir el acceso, estructurar oportunidades y ofrecer un entorno profesional donde quienes lo deseen puedan participar activamente en la gestión de su patrimonio con seguridad y criterio", ha señalado.

Por su parte, Pedro Muñoz, también CEO y fundador de JP Financial, ha destacado el segundo pilar estratégico de la entidad, la educación financiera como motor de transformación social. "Creemos firmemente que la formación es la base de todo y a través de nuestros canales y nuestras iniciativas formativas trabajamos para que las finanzas dejen de ser una materia lejana o compleja y pasen a formar parte del conocimiento cotidiano de cualquier persona", ha señalado.

El presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, ha subrayado la importancia estratégica de la alianza, asegurando que se da "un paso fundamental en la historia reciente del club". "JP Financial se suma a nuestro camino con la convicción y la fuerza de quienes creen en este proyecto y en esta afición y llevar su nombre en nuestro estadio es una responsabilidad que asumimos con orgullo", ha afirmado Vizcaíno, que ha añadido que "este acuerdo permitirá seguir creciendo como institución y reforzar el vínculo con Cádiz".

El acuerdo de patrocinio, con vigencia inicial de cinco años, se implementará de manera inmediata. La denominación JP Financial Estadio comenzará a aparecer en la señalética, comunicaciones oficiales y plataformas audiovisuales del club a lo largo de las próximas semanas.