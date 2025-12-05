Estudiantes de Algeciras participan en un torneo debate sobre el vapeo para concienciar sobre sus efectos nocivos

Eva pajares y José Ángel Aparicio en el debate entre jóvenes sobre los efectos del vapeo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Un total de 250 estudiantes de los institutos de Educación Secundaria (IES) Getares y Federico García Lorca de Algeciras han participado en un torneo debate sobre el vapeo, que pretende concienciar de los riesgos para la salud de una práctica extendida entre los jóvenes y percibida, de manera errónea, por éste y otros colectivos, como una práctica inocua.

Se trata de una iniciativa de la Consejería de Sanidad, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo, en la que han participado la delegada territorial de Sanidad, Eva Pajares, y el delegado de Educación, José Ángel Aparicio, que han abierto esta actividad en la que alumnado de cinco clases de cuarto de la ESO del IES Getares y cuatro del mismo curso del IES Federico García Lorca han participado en un concurso dialéctico sobre cuestiones que previamente y durante semanas han trabajado en sus centros con los tutores.

Según informa la Junta en una nota, los estudiantes, en intervenciones de cinco minutos, han abordado temas relacionados con el vapeo tales como la regulación de la publicidad, la ética empresarial en productos que se saben nocivos para la salud, el papel de 'influencers' o los efectos sobre la salud. Durante la actividad se posicionan a favor o en contra de algunos de los postulados y son elegidos para continuar en función de su argumentación y una serie de parámetros que considera el jurado.

Esta es una iniciativa de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en colaboración con su Escuela Andaluza de Salud Pública y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, con fondos del Ministerio de Sanidad y se desarrolla en las ocho provincias andaluzas.

En el caso de Algeciras, la actividad está coordinada por el Enfermero Referente de Centros Educativos del Centro de Salud de Algeciras Sur-El Saladillo, Francisco Javier Marín, y el Enfermero Referente Provincial de Centros Educativos, Ceferino Prieto, y ha sido posible gracias a los equipos directivos de los IES Getares y Federico García Lorca y a los tutores de las clases participantes, que han trabajado esta cuestión con el alumnado.

La actividad es una de las muchas de promoción de hábitos saludables entre los jóvenes que impulsan las mencionadas consejerías de la mano de los profesionales de la Enfermería Referente en Centros Educativos con la colaboración del profesorado, según ha indicado la Junta.

Asimismo, ha explicado que en este caso el origen de esta actividad es el hecho de que el vapeo se ha vuelto muy popular entre los adolescentes en los últimos años y ya es más común que fumar cigarrillos en este colectivo, según un informe coordinado por la Universidad de Glasgow y encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, ha apuntado que en España, según el Informe 2023 sobre Alcohol, Tabaco y Drogas ilegales en España, elaborado por el Observatorio Español sobre las Drogas y las Adicciones (OEDA), el 54,6% de los estudiantes de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años ha probado los cigarrillos electrónicos al menos una vez en su vida. Esto supone un incremento de 10,3 puntos porcentuales respecto al dato de 2021 y sitúa el uso de estos dispositivos en el punto más alto de la serie histórica.