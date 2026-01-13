Un estudio propone catalogar Patrimonio Mundial de la Unesco el arte rupestre en el Estrecho de Gibraltar

Arte rupestre de la zona del Estrecho de Gibraltar. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Huelva han llevado a cabo un exhaustivo análisis de la región del Estrecho de Gibraltar, donde se encuentra la mayor concentración de estaciones de arte rupestre con pinturas y grabados prehistóricos que abarcan todo el espectro del arte rupestre de la humanidad, desde sus inicios hasta el período histórico reciente. Por ello, proponen medidas de protección global como podrían ser las figuras de Geoparque o Patrimonio Mundial de la Unesco.

En una nota, la Universidad de Sevilla ha señalado que esto confiere a la zona un valor excepcional para investigar la sustitución de los grupos de cazadores-recolectores-pescadores por sociedades tribales a lo largo del tiempo, así como la transición de los neandertales al Homo sapiens a ambos lados del Estrecho.

Los resultados de la investigación han aparecido en una nueva publicación en la revista Quaternary, liderada por investigadores de la Universidad de Sevilla (María Guadalupe Monge Gómez y María Isabel Carretero León) y la Universidad de Huelva (Francisco Ruiz Muñoz).

El objetivo del estudio se centra en definir y analizar las características inherentes al Arte Sureño, tales como su contexto geográfico y geológico, la elevada densidad de enclaves, la presencia de manos paleolíticas, la horquilla temporal que abarca, la amplia variedad de técnicas estilísticas con superposiciones y la reutilización en diferentes épocas de numerosos abrigos.

Según la Universidad de Sevilla, se trata de un fenómeno único en el mundo que se manifiesta en una región geográfica específica, caracterizada por una singularidad inherente y por unas condiciones ambientales específicas que exigen un enfoque holístico, ya que se desarrolla únicamente en la unidad geológica denominada Unidad del Aljibe, incluida en la secuencia turbítica de tipo flysch de las Unidades del Campo de Gibraltar (Cordillera Bética), cuya meteorización y erosión en esa concreta ubicación geográfica ha sido capaz de generar los abrigos donde se ubica.

El trabajo también ha analizado la situación actual del Arte Sureño y ha señalado los principales peligros que lo amenazan, como son el cambio climático (incendios, erosión o la seca) y la falta de protección e investigación. Por ello, los autores proponen medidas de protección global como podrían ser las figuras de Geoparque o Patrimonio Mundial de la Unesco y se insta a las administraciones a proteger los enclaves con medidas legales efectivas que los preserven de su deterioro y pérdida para generaciones futuras.

En este sentido, ha indicado que es el único foco de Arte rupestre intercontinental del mundo Situado en el sur de la Península Ibérica (Cádiz) y al norte de Marruecos, con una elevadísima concentración de estaciones de arte rupestre por kilómetro cuadrado, los yacimientos de la zona abarcan todo el recorrido simbólico de la humanidad, desde los inicios del arte rupestre hasta los periodos históricos, incluyendo también la presencia de las primeras grafía.

Además, han apuntado que es el único conjunto de arte rupestre al aire libre con cronologías tan antiguas, contando con las manos negativas más meridionales de todo el continente europeo y también las únicas realizadas sobre arenisca al aire libre. Por todo ello, para los autores del estudio resulta "inconcebible que aún esté desvalorado, desprotegido y a su suerte", y han hecho un llamamiento a las administraciones para su protección.