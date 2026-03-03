Evacuadas más de 60 personas por un incendio en una residencia de Afanas en El Puerto (Cádiz)

Ubicación de la calle del Oboe, donde se ha incendiado una residencia de Afanas en El Puerto de Santa María (Cádiz) - EUROPA PRESS

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El incendio declarado a primera hora de la mañana de este martes 4 de marzo en la residencia de Afanas en El Puerto de Santa María (Cádiz) ha obligado a la evacuación de más de 60 personas del centro, que han sido derivados a otros espacios.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha informado este martes del incendio, en el que uno de los monitores ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar.

El fuego se ha iniciado en torno a las 06,00 horas de la mañana, afectando a esta residencia de Afanas, ubicada en la calle del Oboe, en El Puerto de Santa María, sin que por el momento se haya dado información sobre el punto de origen del mismo.

A la llegada de los bomberos, ya se habían aplicado extintores de polvo en las zonas afectadas, por lo que los efectivos han trabajado en la inspección del edificio, así como la extinción definitiva del fuego y la ventilación del inmueble.

Hasta el lugar se han desplazado siete efectivos de bomberos con cuatro vehículos, en concreto, una autobomba urbana pesada (U-41) y una autobomba urbana ligera (P-39), así como dos vehículos de mando (M-58 y M-51). En el lugar también han colaborado los propios empleados de la residencia, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil.