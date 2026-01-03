Evacuado al hospital un hombre por inhalación de humo tras incendio en una vivienda de El Puerto (Cádiz)

Imagen de archivo de efectivos de Bomberos del Consorcio de la provincia de Cádiz en El Puerto de Santa María. - 112 ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 59 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en El Puerto de Santa María (Cádiz) que se registró en la noche del pasado viernes 2 de enero, según ha informado el servicio 112 Andalucía perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 atendió sobre las 22,45 horas del viernes una llamada que alertaba de un incendio en una casa adosada situada en la calle Bahía de Santander, en la localidad portuense.

Desde este servició se movilizó a efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Nacional y de la Policía Local de El Puerto.

Los servicios sanitarios atendieron y evacuaron al Hospital de Puerto Real al varón que resultó afectado de carácter leve por inhalación de humo, según apuntaron fuentes policiales.