Evacuados dos trabajadores tras caer a una fosa séptica con residuos y líquidos tóxicos en San Roque (Cádiz)

Imagen de la arqueta llena de residuos y líquidos tóxicos. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores han sido rescatados y trasladados al hospital este domingo, 25 de enero, tras caer una fosa séptica con residuos y líquidos tóxicos en una finca ubicada la localidad de San Roque (Cádiz), según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

La sala coordinadora ha detallado que el rescate se ha producido sobre las 10,00 horas de esta mañana, en un complejo nombrado 'La Doctora', donde dos operarios cayeron a esta arqueta mientras estaban trabajando. Hasta el lugar de los hechos se han desplazados efectivos de la Guardia Civil, sanitarios del 061, Policía Local y efectivos del Consorcio de Bomberos en la Provincia de Cádiz, siendo estos últimos quienes han rescatados a los dos heridos.

Según han precisado fuentes del servicio de bomberos al 112, uno de los trabajadores se encontraba inconsciente pero ambos han sido evacuados en ambulancia por los servicios sanitarios. A través de su cuenta oficial de 'X', consultada por esta agencia, bomberos ha indicado que se han desplazado un total de tres vehículos y tres efectivos para socorrer a los afectados.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han precisado al 112 que han sido trasladados hasta el Hospital de La Línea, uno de ellos en estado grave y el otro herido leve. Asimismo, la entidad coordinadora del 112 ha apuntado que ya se ha informado a inspección de trabajo y centro de prevención sobre este incidente.