Una explosión en un transformador provoca un incendio en una venta de Chiclana (Cádiz)

Imagen de la venta afectada por las llamas tras la explosión del transformador. - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La explosión de un transformador ha provocado en la tarde de este martes un incendio en una venta situada en la localidad gaditana de Chiclana, donde efectivos de emergencia trabajan actualmente para controlar y sofocar las llamas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Chiclana a través de un comunicado en sus redes sociales, consultado por Europa Press, la carretera de Carabineros, ubicada en las inmediaciones del establecimiento afectado, permanece parcialmente abierta al tráfico.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han confirmado a esta agencia que, en torno a las 19,20 horas de este martes, se han recibido varias llamadas alertando de una explosión y una gran cantidad de humo en el lugar afectado.

Ante estos avisos, la sala coordinadora ha activado a efectivos de la Guardia Civil, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Bomberos y Policía Local, que continúan trabajando en la zona. Según ha informado el Consistorio, el incendio "ya está prácticamente extinguido".