Extinguido el incendio en una fábrica conservera de Tarifa (Cádiz) tras doce horas de trabajo de bomberos

Dos bomberos actuando en el incendio en una fábrica de conservas de Tarifa (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

TARIFA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz de los parques de Tarifa y Algeciras han dando por extinguido sobre las 17,00 horas el incendio declarado a las 04,30 horas de esta madrugada tras 12 horas de trabajos.

En un comunicado, el Consorcio ha detallado que, por prevención, durante algunas horas más va a permanecer en el lugar un vehículo autobomba rural pesada y dos bomberos para garantizar que no se reavive el fuego.

Como se señalaba esta mañana, el origen del fuego parece estar en un acopio de cajas de plástico vacías que estaban almacenadas dentro de una cámara frigorífica.

Durante toda la jornada han estado trabajando 14 efectivos y seis vehículos del Consorcio de Bomberos, con rotaciones para garantizar los descansos del personal debido a la magnitud del incendio.

Así, además de sofocar las llamas, se ha estado en el lugar refrescando el interior de la cámara, y una retroexcavadora ha terminado de remover el material afectado, una medida para que los bomberos pudieran finalizar con las tareas de extinción.

En los trabajos para apagar este incendio, se han empleado más de 40.000 litros de agua y varias petacas de espumógeno.