La falsa alarma por una maleta sospechosa trastoca la normalidad en un colegio en Cádiz

Archivo - Un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una maleta, tipo trolex, amarrada en el aparcamiento de bicicletas de la puerta del colegio Reyes Católicos, en plena avenida principal de la ciudad de Cádiz, ha activado el protocolo de seguridad, antes del comienzo del horario lectivo, y se ha desplazado el equipo especial contra explosivos de la Policía Nacional, Tedax, que acordonó la zona. Finalmente, tras su examen han comprobado que la maleta contenía objetos personales y se ha recuperado la normalidad para que el alumnado pudiera entrar el colegio.

Según ha informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento y Policía Nacional, el aviso a primera hora de la mañana de una maleta amarrada al aparcamiento de bicis de la puerta del colegio ha hecho saltar las alarmas, por lo que se ha acordonado la zona con un perímetro de seguridad, cortando el tráfico de la avenida. Los padres del alumnado fueron avisados del aplazamiento del inicio de la actividad escolar hasta que se autorizara la entrada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Hasta la zona se ha desplazado el alcalde de la ciudad, Bruno García, para seguirla evolución del trabajo que se estaba realizando por parte de Policía Nacional y Policía Local. Cabe destacar que el colegio se encuentra en una zona de mucho tránsito a esa hora de la mañana en la ciudad, en plena avenida principal y muy cerca del hospital gaditano.

Finalmente, una vez que el equipo de los Tedax ha podido comprobar el interior de la maleta y su contenido, el que había efectos personales, por lo que se ha levantado el cordón de seguridad y se ha vuelto a abrir al tráfico la zona y a reanudar la actividad lectiva.