El alcalde de Cádiz, Bruno García, en el acto de entrega de los restos de Manuel González Carmona, represaliado por el franquismo, a su familia. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este jueves la entrega de restos a los familiares de Manuel González Carmona, víctima de la represión franquista que falleció el 23 de octubre de 1939 en el Hospital Provincial de Cádiz después de haber estado en prisión, y tras padecer distintas enfermedades.

El teniente de alcalde delegado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, ha dado las gracias a la familia por "esta larga espera" hasta llegar a un día como hoy, en el que "se cierra una etapa para abrir otra para recuerdo, la dignidad y el reconocimiento", según ha recogido el Consistorio en una nota.

El arqueólogo municipal, José María Gener, ha explicado que los restos fueron localizados e identificados en la fosa común sur del patio primero del antiguo cementerio de San José de Cádiz. En este caso, presentaba la "particularidad" de que no fue una víctima ejecutada mediante fusilamiento sino que falleció como consecuencia de las enfermedades que padeció durante su reclusión penitenciaria.

Su identificación ha sido posible por la investigación conjunta de documentación histórica, registros penitenciarios y funerarios, análisis arqueológicos, estudios antropológicos y paleopatológicos y pruebas genéricas de filiación, permitiendo así a sus familiares recuperar estos restos después de 87 años.

Por su parte, Felipe Barbosa, presidente de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz, ha destacado que "hoy hemos hecho posible hacer justicia con Manuel González Carmona y sus familiares", señalando que "fue uno más de tantos represaliados que sufrió las consecuencias de una situación que nunca tenía que haberse producido".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha agradecido a todas las personas que han hecho posible este acto de "recuperación de la memoria" de Manuel González Carmona, al entregar sus restos a sus familiares, a los que ha agradecido "su paciencia durante estos años, en los que nunca han tirado la toalla".

También ha subrayado el papel de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica, que "siempre ha estado ahí para defender la memoria", a todo el Área Municipal de Memoria Histórica y al equipo de arqueólogos y profesionales que han hecho posible la identificación de estos restos, que ha sido "un proceso complejo y complicado", en palabras del alcalde.

Tras la entrega de los restos a la familia, ha intervenido una de las familiares, agradeciendo este acto y este momento en el que "por fin" podrán dar sepultura a su ser querido, "que descansará por fin junto a su familia".